Moskau Xi Jinping lädt Putin nach China ein – trotz Haftbefehl

21. März 2023 | Quelle: dpa

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der russische Premierminister Mikhail Mishustin schütteln sich die Hände. Bild: imago images Bild:

Chinas Staatschef befindet sich für einen dreitägigen Staatsbesuch in Moskau. Wladimir Putin will Xi Jinping noch in diesem Jahr in Peking besuchen. Doch was ist mit dem Haftbefehl?