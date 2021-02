Nach heiklen Debatten China sperrt Zugang zu Audio-App Clubhouse

Zuletzt hatten sich massenhaft Nutzer aus China angemeldet, um an Diskussionen beispielsweise über die Unabhängigkeit Taiwans oder Hongkongs neues Sicherheitsgesetz teilzunehmen, was in der zensierten Medienlandschaft normalerweise unmöglich ist. Diskussionen über die Sperre beim Twitter-Pendant Weibo wurden wieder gelöscht. Clubhouse kann bis dato nur von iPhone-Nutzern nach Einladung durch ein Mitglied installiert werden, was bisher über Umwege auch in China möglich war. Zuletzt hatte eine Unterhaltung zwischen Tesla-Gründer Elon Musk und Robinhood-Chef Vlad Tenev der Beliebtheit der App deutlich auf die Sprünge geholfen.