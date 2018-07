Nächste Attacke Trump bezeichnet EU als Feind, Tusk widerspricht

US-Präsident Donald Trump hat zur nächsten Verbalattacke ausgeholt. Der Republikaner bezeichnete die Europäische Union (EU) in einem Interview als einen Feind der USA. „Ich denke, wir haben eine Menge Feinde. Ich meine, die Europäische Union ist ein Feind, mit Blick auf das, was sie uns im Handel antut“, sagte Trump dem US-Sender CBS am Wochenende. „Man würde jetzt nicht unbedingt an die EU denken, aber sie ist ein Feind.“ In dem Gespräch verwendete Trump das englische Wort „foe“, das sich als „Feind“ oder als „Gegner“ ins Deutsche übersetzen lässt. Trump erklärte seine Äußerungen unter anderem mit den seiner Einschätzung nach unfairen Handelspraktiken der Europäer. Er hatte Europa erst am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May vorgeworfen, sein Land in Handelsfragen miserabel zu behandeln.