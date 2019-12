Nordkorea: Kim Jong Un plant Sicherheitsmaßnahmen im Atomstreit mit den USA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat „positive und offensive Maßnahmen“ zur Sicherung von der von ihm gesetzten Frist zum Jahresende für Denuklearisierungsgespräche mit den USA angekündigt. Wie die staatliche Medienagentur KCNA am Montag berichtete, diskutierte Kim am Wochenende mit hochrangigen Vertretern der Arbeiterpartei über seine Haltung in den stockenden Verhandlungen mit den USA über den Abbau der Atom- und Raketenprogramme.