Osteuropa-Experte „Für das politische System Russlands sind die Oligarchen wichtige Akteure“

Welche Rolle spielten Oligarchen in den 1990ern und 2000ern im politischen System Russlands?

Als Putin Anfang der 2000er Jahre Präsident wurde, mussten die „alten“ Oligarchen zum Großteil fliehen. Nach dem Machtwechsel waren viele gezwungen zu verkaufen und in die USA, nach Großbritannien oder Israel zu gehen. Einige schafften es in der „Ära Putin“ zu bestehen. Allerdings gehören die meisten Oligarchen um den russischen Präsidenten dem sogenannten Petersburger Kreis an. Das sind Freunde von Wladimir Putin, unter anderem vom KGB, die politische und ökonomische Verbindungen entwickelten.



Lesen Sie auch: So pompös wohnen Russlands Oligarchen in London