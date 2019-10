Politik: Ukraine wird etwaige Einflussnahme auf US-Wahl 2016 prüfen

Die Ukraine wird einer möglichen Einmischung des Landes in die US-Präsidentschaftswahl 2016 nachgehen. Das teilte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenski am Donnerstag mit. Ohne eine entsprechende Untersuchung könne man nicht „ja oder nein“ zu der Frage sagen, ob es eine Einflussnahme gegeben habe. Die Ukraine sei „froh“, zu ermitteln - es sei im Interesse des Landes, herauszufinden, was passiert sei.