Ebenso wie die Zinsen dürfte sich auch das KGV am Aktienmarkt normalisieren. Ein Rückgang in der Größenordnung von 40 Prozent ließe das Vermögen der privaten Haushalte um etwa acht Billionen Dollar schrumpfen. In der Vergangenheit hat sich ein enger Zusammenhang zwischen Vermögen und Konsum gezeigt. Ein Vermögensverlust in der Größenordnung von acht Billionen Dollar dürfte das Konsumniveau in Relation zum BIP um etwa 1,5 Prozent nach unten drücken. Das verschlechterte die Absatzaussichten der Unternehmen, bremste die Investitionen und triebe die US-Wirtschaft in die Rezession.



Die meisten Rezessionen in den USA sind relativ kurz und mild verlaufen. Im Schnitt dauerten sie weniger als ein Jahr. Die Rezession, die 2007 ihren Anfang nahm, war eine Ausnahme. Da sie mit einer schweren Finanzkrise verbunden war, dauerte sie länger und der Absturz war tiefer. Dass Rezessionen im Normalfall recht kurz ausfallen und die Wirtschaft sich danach schnell erholt, ist in erster Linie auf die aggressiven Gegenreaktionen der Notenbanker zurückzuführen, die die Leitzinsen nach einem Einbruch schnell und kräftig senken.