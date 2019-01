Präsidentschaftsambitionen Kritik an Ex-Starbucks-Chef Schultz

Seit langem engagiert sich der Milliardär aus Seattle als Spender für Belange der Demokraten. Er unterstützte unter anderem die Kampagnen von Obama, Hillary Clinton und dem New Yorker Senator Chuck Schumer. Auch als lautstarker Kritiker von Trumps Politik trat Schultz schon in Erscheinung. Vor Starbucks-Mitarbeitern erklärte er etwa, der Präsident stifte „Chaos“ und schade dem Geschäft. Die Steuerkürzungen für Konzerne bezeichnete er zudem als unnötig und fahrlässig und stellte demonstrativ 10.000 Flüchtlinge ein, nachdem der Präsident per Dekret ein Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern verfügte.



Auch vor sozialen Reizthemen schreckte Schultz nicht zurück. Nach dem Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule Ende 2012 bat er Kunden im Jahr darauf, keine Waffen in seine Cafés in Amerika zu bringen. Als 2018 zwei schwarze Männer in einer Starbucks-Filiale in Philadelphia beim Warten auf einen Geschäftskontakt festgenommen wurden, ließ er 8000 US-Kaffeehäuser für Anti-Rassismus-Schulungen für das Personal vorzeitig schließen.