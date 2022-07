Regierungskrise: Italiens Regierung droht Bruch – 5 Sterne beraten über Verbleib

„Wenn eine Koalitionspartei einen Regierungsbeschluss nicht unterstützt, dann reicht es“, sagte der Rechtspopulist Salvini. „Es scheint klar zu sein, dass wir eine Neuwahl haben sollten.“ Der Vorsitzende der populistischen 5-Sterne-Bewegung, Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte, hatte in der vergangenen Woche eine Reihe politischer Forderungen präsentiert und ihre Erfüllung zur Bedingung für den Verbleib in der Koalition gemacht. Am Mittwochmorgen kam die Spitze seiner Partei zu Beratungen zusammen.