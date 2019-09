Russisches Leben auf der Krim Wirtschaft auf der Krim: zwischen Sanktionen und Großprojekten

Ein Taxifahrer am Bahnhofsvorplatz spricht Passagiere an, die mit Bussen ankommen. Er schimpft, weil niemand ins Auto steigt. „Wie soll die Krim so auf die Beine kommen, wenn ihr uns verhungern lasst“, mosert er. Der Preis von 500 Rubel (7 Euro) für eine kurze Fahrt in ein Hotel im Zentrum von Simferopol ist den Gästen zu happig – teurer als in Moskau. Auch die russische Bürokratie, für Fahrzeugpapiere etwa, bringe ihn noch um. Ob er sich die Ukraine zurückwünscht? Er zögert, winkt ab – kein weiteres Wort.