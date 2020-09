Russland: Moskauer Ermittler wollen offenbar Auskunft aus Berlin zu Kremlkritiker Nawalny

Im Fall des mutmaßlich vergifteten Kremlkritikers Alexej Nawalny haben russische Ermittler einem Zeitungsbericht zufolge von Deutschland Auskunft über medizinische Erkenntnisse eingefordert. Das Blatt „RBC“ berichtete am Mittwoch, der Moskauer Generalstaatsanwalt habe ein entsprechendes Gesuch an das Bundesjustizministerium in Berlin gestellt.