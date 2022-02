Scholz im Weißen Haus Ein paar Helme reichen sicher nicht

Olaf Scholz steht ein schwerer Gang bevor, wenn er am Montag das erste Mal als Bundeskanzler das Weiße Haus besucht. Denn die Haltung der Bundesrepublik im Ukrainekonflikt kommt in Washington alles andere als gut an. Die Deutschen gelten in der Auseinandersetzung mit Russland mittlerweile als wackelige Partner, die beim Thema Sanktionen gegen Moskau wackeln und bei robuster Hilfe für Kiew ausscheren.