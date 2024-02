Sicherheitspolitik Warum die Unterstützung der Ukraine die nationale Sicherheit der USA stärkt

Freilich unterstützten die USA häufig Regime, die von ihren eigenen Bürgern nicht unterstützt wurden, und begannen unnötige Konfrontationen mit vermeintlichen Gegnern. Dieser Ansatz wurde durch den Glauben genährt, dass kleinere Konflikte in Übersee zukünftige große Kriege verhindern könnten. Dies führte zu einem übermäßigen Rückgriff auf militärische Interventionen.



Dies zeigte sich in den Kriegen in Vietnam und im Irak. In Vietnam missverstanden die USA eine antikoloniale Unabhängigkeitsbewegung als Stellvertreter der Sowjetunion und Chinas. Im Irak reagierten die USA auf die Terroranschläge vom 11. September 2001, indem sie in ein Land einmarschierten, das nichts mit diesen zu tun hatte. Beide Interventionen waren schlecht durchdacht und kosteten viele Menschenleben und Ressourcen.