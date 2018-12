Staatsbesuch Erdogan nimmt Venezuelas Staatschef Maduro in Schutz

CaracasDer türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich bei einem historischen Besuch in Venezuela demonstrativ hinter den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro gestellt. Die Regierung in Caracas sei zu Unrecht inmitten einer schweren Wirtschaftskrise von internationalen Sanktionen getroffen worden, erklärte Erdogan am Montag an der Seite Maduros.