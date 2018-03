Stahl- und Aluminiumimporte: EU will sich gegen US-Handelsbeschränkungen wappnen

Auch wenn die seit längerem diskutierten europäischen Pläne sich nicht ausdrücklich gegen ein bestimmtes Land richten, so stellen sie doch eine Reaktion dar insbesondere auf anhaltend starke Beteiligungs- und Übernahmeaktivitäten chinesischer Investoren in Europa und gerade in Deutschland. Aktuell bemüht sich beispielsweise ein chinesischer Großkonzern um einen Anteilskauf am dem deutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz. Stromnetze gelten als ein sensibler Teil der deutschen Infrastruktur. Auch wurde gerade erst mitgeteilt, dass Deutschlands Auto-Riese Daimler einen neuen chinesischen Großaktionär hat, den Haupteigner des chinesischen Autokonzerns Geely, Li Shufu. Der hat sich nach Angaben des deutschen Unternehmens mit 9,69 Prozent an Daimler beteiligt. Allerdings besteht zwischen diesen aktuellen Vorgängen und den europäischen Plänen zum Schutz seiner strategisch wichtigen Industrien kein direkter Zusammenhang.