Streit um Atomabkommen: Iran verstärkt vor Treffen in Wien Druck auf Europäer

Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland wollen am Freitag in Wien darüber beraten, wie das Abkommen ohne die USA am Leben gehalten werden kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr chinesischer Kollege Li Keqiang stellten sich am Donnerstag in Peking hinter die Vereinbarung. Eine Annäherung zwischen den USA und den Europäern zeichnet sich dagegen auch nach dem Besuch von Außenminister Heiko Maas in Washington nicht ab.