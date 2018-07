Streit um Atomabkommen: Trump ist zu Treffen mit Irans Präsident Ruhani bereit – „keine Vorbedingungen“

Vor einigen Tagen zeigte Trump noch Interesse an einem neuen Deal mit Teheran: Er signalisierte, dass er womöglich zu einem neuen Atomabkommen mit der Islamischen Republik bereit wäre. „Wir werden sehen, was passiert, aber wir sind bereit, einen richtigen Deal zu machen, nicht so einen Deal, wie ihn die Vorgängerregierung gemacht hat, was eine Katastrophe war“, sagte Trump in der vergangenen Woche bei einer Rede vor Veteranen in Kansas City.