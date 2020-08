Streit um Nord Stream-Sanktionen „Ein inakzeptabler Angriff“

Ebenso wie andere Argumente, wie sie etwa der SPD-Mann Gremmels vorbringt. Die USA „agieren scheinheilig“, sagt er. „Die Vereinigten Staaten importierten selber im großen Stil Öl auf Russland - sie machen also selber Geschäfte mit dem 'ihrem' vermeintlichen Feind.“ In der Tat importieren die Amerikaner durchaus im großen Still russisches Rohöl - so eindeutig und konsequent ist die Position jenseits des Atlantik also nicht.



