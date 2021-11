Streitkräfte Nato beobachtet ungewöhnlichen russischen Aufmarsch nahe der Ukraine

Die Nato ist alarmiert über den erneuten Aufmarsch russischer Streitkräfte unweit der Ukraine. Man habe in den vergangenen Wochen „große und ungewöhnliche“ Truppenkonzentrationen in der Nähe der Grenzen gesehen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag am Rande eines Treffens mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Brüssel. Sie seien ähnlich dem Aufmarsch, den es in der ersten Jahreshälfte gegeben hatte.