Südkoreas Präsident schlägt Friedensnobelpreis für Trump vor

Die beiden koreanischen Staaten untermauern ihre Versöhnungsabsichten mit ersten praktischen Schritten. Südkorea kündigte an, ab Dienstag die Propaganda-Lautsprecher an der Grenze abzubauen. Der Norden erklärte, er wolle ab dem kommenden Samstag die Uhrzeit um 30 Minuten nach vorn verschieben, um wieder in einer Zeitzone mit Südkorea zu liegen. Bei ihrem historischen Gipfeltreffen am Freitag hatten der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In vereinbart, den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden. Zudem soll die geteilte Halbinsel schrittweise Atomwaffenfrei werden. Die Aussicht auf Frieden veranlasste Moon am Montag, US-Präsident Donald Trump für den Nobelpreis ins Gespräch zu bringen. Trump hatte scharfe Sanktionen gegen Nordkorea durchgesetzt, um das Land von seinem Atomwaffen-Programm abzubringen.