„Super Tuesday“ Die Mitte gegen Bernie Sanders

Beigebracht hat Bloomberg die Niederlage ausgerechnet der Mann, dessen zwischenzeitliche Schwäche ihn erst dazu animiert hatte, in den Wahlkampf einzusteigen. Ex-Vizepräsident Joe Biden siegte in zahlreichen Bundesstaaten, vor allem im Süden des Landes. Seitdem er am Samstag zuvor überraschend deutlich die Vorwahl in South Carolina gewonnen hatte, spürt Biden Rückenwind. Konkurrenten wie Pete Buttigieg und Amy Klobuchar stiegen aus dem Rennen aus und gaben dem 77-Jährigen so die Möglichkeit, am Super Tuesday die Stimmen zahlreicher moderater Wähler hinter sich zu versammeln. So konnte er Bloomberg in allen Staaten auf die Plätze verweisen, obwohl er mit rund zwei Millionen Dollar nur rund ein Prozent des Werbebudgets von Bloomberg zur Verfügung hatte.