Syrien: Erdogan kündigt Belagerung der Kurdenstadt Afrin an

Die YPG sind Verbündete der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Nordsyrien. Die Türkei dagegen stuft die YPG wegen enger Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK als terroristisch ein. Die PKK steht auch in der EU und den USA auf der Liste der Terrororganisationen.