Syrien-Konflikt: UN-Sicherheitsrat berät erneut zu Syrien

BeirutDer UN-Sicherheitsrat kommt am (heutigen) Freitag erneut zu einer Dringlichkeitssitzung zu Syrien zusammen. In dem Treffen auf Bitten Russlands soll es um die Bedrohung des internationalen Friedens durch mögliche Luftangriffe auf das Land durch die USA und deren Verbündete gehen. Russland hatte beantragt, dass UN-Generalsekretär António Guterres den Sicherheitsrat briefen solle. China und Bolivien schlossen sich diesem Anliegen an.