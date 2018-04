Syrien-Krieg: Größte Rebellengruppe beginnt offenbar Abzug aus Ost-Ghuta

BeirutDie syrische Rebellengruppe Dschaisch al-Islam hat mit dem Abzug aus der letzten von Aufständischen gehaltenen Stadt in Ost-Ghuta begonnen. Die Regierung habe mehr als 50 Busse bereitgestellt, mit denen Rebellen und ihre Familien aus Duma Richtung Dscharablus gebracht werden sollten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Montag. Die ersten Fahrzeuge seien am Morgen aufgebrochen. Bis Mittag seien 448 Personen abgereist. Dschaisch al-Islam äußerte sich zunächst nicht.