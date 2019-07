Syrien: Türkei will Terror-Korridor in Syrien zerstören

Istanbul Nach den gescheiterten Gesprächen mit den USA zur Einrichtung einer Pufferzone im Norden Syriens hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eine Militäroperation in dem von Kurden kontrollierten Gebiet angekündigt. „Wir sind entschlossen, den Terror-Korridor östlich des Euphrats zu zerstören“, sagte Erdogan vor Mitgliedern der Regierungspartei in Ankara am Freitag.