Syrienkrieg: Macron und Trump machen Druck

ParisParis und Washington machen gemeinsam Druck, um die in einer UN-Resolution geforderte Waffenruhe in Syrien durchzusetzen. Die Präsidenten beider Länder, Emmanuel Macron und Donald Trump, hätten gefordert, die Resolution unmittelbar umzusetzen, teilte der Élyséepalast am Freitag nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit.