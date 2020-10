Technologie-Konzerne: Internet-Konzerne zu stärkerer Haftung von Inhalten vor US-Senatsausschuss

Einem Insider zufolge wird auch Google-Chef Sundar Pichai an der Anhörung teilnehmen. Twitter-Chef Dorsey twitterte am Freitag, die Anhörung müsse konstruktiv verlaufen und sich darauf konzentrieren, was für die Amerikaner im Moment am wichtigsten sei: „wie arbeiten wir zusammen, um die Wahl zu schützen.“ Die Aussagen sollen per Videoschalte erfolgen.