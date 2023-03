Ukraine-Krieg Erhöhung des Wehrdienstalters: Will Russland so die jungen Arbeitskräfte retten?

Gleichzeitig soll die Obergrenze des Wehrdienstalters mit sofortiger Wirkung von 27 auf 30 erhöht werden. „Die sofortige Erhöhung der Altersgrenze zielt wahrscheinlich darauf ab, die Altersspanne der Wehrpflicht zu erweitern, um einen Teil des aktuellen Bedarfs der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu decken sowie die Gesamtanforderungen für die Wehrpflicht in den folgenden Jahren zu reduzieren“, heißt es in einem Tagesbericht des American Institute for the Study of War (ISW). Die ISW-Expertinnen gehen davon aus, dass die Herabsetzung des Alters darauf hindeuten könnte, dass der Kreml davon ausgeht, dass der Krieg in der Ukraine nicht länger als die nächsten drei Jahre dauern wird.