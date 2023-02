Ukraine-Krieg Wir müssen reden: über einen Marshall-Plan für die Ukraine

Tatsache ist, dass es weder in den Regierungszentralen der westlichen Welt noch offenbar in Moskau einen Plan gibt, wie und wann das 1000-fache Töten und Sterben in der Ukraine beendet werden kann. Eine Verhandlungslösung liegt in ebenso weiter Ferne wie vor zwölf Monaten – zumal es dem russischen Präsidenten Putin offenbar egal ist, wie viele junge Russen er noch für seine Obsession in den Tod schickt. Die Mentalität historischer Leidensfähigkeit in weiten Teilen der Bevölkerung, vielfach beklagt von Fjodor Dostojewski bis Ossip Mandelstam, gibt diesbezüglich wenig Anlass zu Optimismus.