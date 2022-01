Ukraine-Krise: Nato: Gibt signifikante Differenzen mit Russland

Vor dem Hintergrund des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine bringt das Nato-Mitglied Estland die Stationierung weiterer Nato-Soldaten in den Baltikum-Staaten ins Gespräch. „Natürlich diskutieren wir mit unseren Verbündeten darüber, ihre Präsenz hier zu verstärken, um als Abschreckung zu wirken“, sagte Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas am Mittwoch in einem Videointerview mit Reuters aus Tallinn.