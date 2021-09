Umstrittene Gesetzespakete in den USA Joe Bidens Präsidentschaft droht nach nicht einmal zehn Monaten zu entgleisen

Zumindest über eine gute Nachricht konnte sich US-Präsident Joe Biden am Mittwoch freuen. Ein Shutdown zum Beginn des neuen Haushaltsjahres am 1. Oktober scheint abgewendet. Kurz bevor einem Großteil der amerikanischen Regierungsbehörden in der Nacht zum Freitag das Geld ausgeht, setzten die Demokraten im Kongress einen Prozess in Gang, der das Ausgabenniveau der Administration zumindest bis in den Dezember fortsetzt. Am heutigen Donnerstag soll er abgeschlossen werden. Ein Stillstand der Ministerien dürfte damit zumindest vorübergehend abgewendet sein.