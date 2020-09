UN-Vollversammlung Emmanuel Macron fordert von Russland Aufklärung im Fall Nawalny

Die 75. Generaldebatte der UN-Vollversammlung findet vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr größtenteils per Video-Botschaften statt. Die Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten – darunter weit mehr als 150 Staats- und Regierungschefs – sprechen nicht wie normalerweise live im UN-Hauptquartier in New York, sondern haben vorab aufgezeichneten Video-Reden eingesandt. In der Halle der Vollversammlung ist derweil jedes Land nur mit einem örtlichen Diplomaten vertreten. Deutschland wird von Außenminister Heiko Maas (SPD) voraussichtlich erst am letzten Tag, dem 29. September, vertreten.