Urteil in Colorado Noch ein Problem mehr für Donald Trump

Ein solches Urteil ist nicht gerade die Regel. Die Stelle, auf die sich die Richter berufen, wurde nach dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert in die Verfassung aufgenommen, um ehemalige Konföderierte aus Staatämtern fernzuhalten. In modernen Wahlkämpfen kam sich bislang nicht zur Anwendung. Im Sommer argumentierten gleichwohl zwei konservative Juristen in einem Beitrag für das Magazin „The Atlantic“, dass die Vorgabe auch auf Trump zutreffe. In mehreren Bundesstaaten gingen daraufhin Anträge ein, den Ex-Präsidenten vom Wahlzettel fernzuhalten. In Minnesota, New Hampshire und Michigan etwa liefen entsprechende Initiativen ins Leere. Colorado ist nun der erste Staat, in dem die Gerichte den Antragsstellern zustimmten.