US-Außenminister Pompeo droht Nord-Stream-Investoren mit Strafen

Europäische Investoren in Nord Stream 2 und einer weiteren russischen Erdgas-Pipeline riskieren nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo, von den USA bestraft zu werden. Er verwies am Mittwoch auf das CAATSA-Gesetz von 2017, das entsprechende Sanktionen ermögliche. „Es ist eine eindeutige Drohung an Firmen, dass die Unterstützung und Begünstigung von Russlands Projekten mit bösartigem Einfluss nicht geduldet wird“, sagte er. „Gehen Sie jetzt raus oder riskieren Sie die Konsequenzen.“ Neben Nord Stream 2 verwies Pompeo auch auf das Turkstream-Projekt. Die Leitungen sollen Erdgas von Russland nach Europa und in die Türkei transportieren.