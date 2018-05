US-Botschafter Grenell: „Grundsätzlich sind wir exakt auf derselben Seite“

BerlinDer neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, rechnet nicht mit einem grundlegenden Zerwürfnis zwischen Europa und den USA in der Iran-Frage. Es gebe Zeiten, in denen man sich etwa mit Deutschland nicht einig sei, gab Grenell in einem am Samstag gesendeten Interview des US-Senders MSNBC zu bedenken. Und das Atomabkommen mit dem Iran gehöre dazu. „Aber grundsätzlich sind wir exakt auf derselben Seite“, betonte er.