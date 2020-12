US-Notenbank Keine neuen Konjunkturhilfen: „Der Geduldsfaden der Fed hält"

„Der Geduldsfaden der Fed hält. Sie wartet weiterhin auf neue Fiskalhilfen, die sich jedoch noch verzögern“, so die Einschätzung von Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW liest aus der Fed-Entscheidung folgendes Signal heraus: „Zunächst ist der Kongress am Zug, um auf die erneute Corona-bedingte Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu reagieren.“



Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA zog zuletzt wieder an. Der schwächelnde Arbeitsmarkt ist eine der größten Herausforderungen für die Notenbank, die von ihrem Ziel Vollbeschäftigung in der Coronakrise weit entfernt ist. Wegen der Coronapandemie gingen mehr als 22 Millionen Jobs verloren, von denen bislang nur etwa zwölf Millionen zurückgewonnen wurden.



Mehr zum Thema: Was der Lockdown für die Wirtschaftsaussichten im nächsten Jahr bedeutet, erklärt Chefvolkswirt Malte Fischer in 60 Sekunden.