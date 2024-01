US-Präsidentschaftswahlen DeSantis gibt auf: Das sind die Folgen für Trump und Haley

Zuletzt hatte Trump die Tonart seiner Verbalattacken gegen Haley verschärft und die Tochter indischer Einwanderer unter anderem „Nimbra“ genannt – in Anspielung auf ihren Geburtsnamen Nimarata Nikki Randhawa. Dieses Vorgehen erinnert an Trumps Hetze gegen Ex-Präsident Barack Obama. Dessen Qualifikation fürs höchste Staatsamt stellte Trump damals mit der Behauptung infrage, der erste schwarze US-Präsident mit dem Mittelnamen Hussein sei in Kenia geboren. Obama kam im US-Bundesstaat Hawaii zur Welt. Wie schon damals wird Trump deshalb auch jetzt vorgeworfen, gezielt rassistische Ressentiments zu schüren.



Lesen Sie auch, was das Comeback von Donald Trump für die Weltordnung bedeutet



Am Sonntag bedankte sich Trump bei DeSantis für dessen Unterstützung und ging dann erneut zum Angriff auf seine verbliebene Herausforderin über. Bei Haley handele es sich um „die Kandidatin der Globalisten“, hieß es in einer Mitteilung seines Wahlkampfteams. Sie vertrete eher die Ansichten der Demokraten als die der Republikaner.