US-Schutzzölle: Trump hat bei G7-Gipfel bilaterale Treffen mit Trudeau und Macron

Washington/OttawaVor dem Gipfel der sieben großen westlichen Industriestaaten (G7) in Kanada haben sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Gastgeber Justin Trudeau abgestimmt. Als erster der Staats- und Regierungschefs war Macron am Mittwoch schon in der kanadischen Hauptstadt Ottawa eingetroffen. Am Abend Ortszeit war auch ein gemeinsames Dinner mit den Ehefrauen geplant.