US-Wahl Maas kritisiert Trump-Äußerungen zur Briefwahl als „ruchlos“

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat US-Präsident Donald Trump ein ruchloses Verhalten im amerikanischen Wahlkampf vorgeworfen. Trump hatte Briefwähler zum Versuch einer doppelten Stimmabgabe ermutigt – dazu sagte Maas der „Bild am Sonntag“: „Es ist verstörend, dass ein amerikanischer Präsident glaubt, so etwas nötig zu haben.“ Er setze auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Amerikaner, „damit der ruchlose Versuch scheitert, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl zu säen, um später womöglich eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren“, sagte der SPD-Politiker.