US-Wahlen 2024 Joe Biden: Das ist der Kandidat der Demokraten

Bidens politische Karriere begann schon 1970, als er in sein erstes politisches Amt, dem New Castle County Council, gewählt wurde. Nur drei Jahre später zog er als einer der damals jüngsten Senatoren in den US-Kongress, wo er später unter anderem Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen war. In dieser Rolle sprach er sich 1991 gegen den Irak-Krieg aus, aber auch für die NATO-Intervention in Bosnien-Herzegowina Mitte der 1990er Jahre, die NATO-Erweiterung und die Bombardierung Serbiens im Kosovo-Krieg 1999. Im Jahr 2002 stimmte er für die Irak-Resolution, lehnte aber 2007 eine Aufstockung des US-Militärs im Irak ab. Neben dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten war Biden 1987 bis 1995 Vorsitzender des Justizausschusses. Insgesamt hat Biden in seinen sieben Amtszeiten als Senator des Bundesstaates Delaware 42 Gesetzesinitiativen erfolgreich in den Senat eingebracht.