USA Die Regierungen sind verantwortlich für die Inflation

Gastbeitrag von Robert Barro 03. September 2022

US-Notenbankchef Jerome Powell (links) hat in der Corona-Pandemie durch den Ankauf von Staatsanleihen die gigantischen Rettungspakete der US-Regierung von Joe Biden (rechts) mit der Notenpresse finanziert. Jetzt steigt die Inflation. Bild: REUTERS Bild:

In den USA hat die Regierung in der Corona-Pandemie riesige Rettungspakete geschnürt. Das hat die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Nun sollen sie durch die Inflation real entwertet werden. Ein Gastbeitrag.