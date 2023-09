Vorstoß der EU-Kommission Preiskampf bei E-Autos: Paris gegen Volkswagen

Was technisch klingt, ist hochpolitisch. Die französische Regierung hat auf diese Dumpingkontrolle gedrungen, weil Tesla in China hergestellte E-Autos nach Europa exportiert und der heimischen Produktion Konkurrenz machen. Und weil VW in China gute Geschäfte macht und gleich in 33 Werken vor Ort produziert. Es waren wohlgemerkt Politiker und nicht Manager in Frankreich, die auf diesen Schritt drangen.