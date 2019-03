Wahlkampf Hillary Clinton will nicht erneut für US-Präsidentschaft kandidieren

05. März 2019 , aktualisiert 05. März 2019, 09:34 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die frühere First Lady und US-Außenministerin will nach der Niederlage gegen Donald Trump nicht erneut um das Präsidentenamt in den USA kandidieren.