Wirtschaft im Weitwinkel: Toxische Mischung: China steht vor großen Herausforderungen

Das könnte kritisch werden, denn die hohe Beliebtheit der Partei und der Regierung in China fußt auf dem wachsenden Wohlstand großer Teile der Bevölkerung. Entsprechend bereitet sich die China auch auf die Änderung des Wachstumsmodells vor. So soll die digitale Kontrolle ausgeweitet werden, bis hin zu einer Art der digitalen Diktatur. Gleichzeitig werden die Befugnisse der parteiinternen Einheit zur Korruptionsbekämpfung massiv ausgeweitet. So kann aufkommende Kritik oder Widerstand frühzeitig erkannt, unterdrückt oder gar verhindert werden.