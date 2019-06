Zeremonie: D-Day-Gedenken: Macron redet Trump ins Gewissen

Macron beschwor in seiner Rede auch die Verbundenheit Frankreichs mit den USA. „Es lebe die Freundschaft zwischen unseren beiden Nationen“, sagte er. Er erinnerte in einer emotionalen Rede an die Opfer Zehntausender Soldaten, die damals in der Normandie an Land gegangen waren. „Wir wissen, was wir Euch Veteranen zu verdanken haben“, sagte er auf Englisch. „Im Namen meiner Nation möchte ich Danke sagen.“ Er zeichnete fünf US-Veteranen mit dem Orden der Ehrenlegion aus.