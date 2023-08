Zwei Monate nach Meuterei gegen Putin Wagner-Chef Prigoschin stirbt offenbar bei Flugzeugabsturz

Noch wenige Tage zuvor war Jewgeni Prigoschin in Afrika vermutet worden. In einem am Montag veröffentlichten Video war er in einem Wüstengebiet in Tarnuniform und mit einem Gewehr bewaffnet zu sehen. „Die Temperatur ist +50 - alles wie wir es wollen“, sagt er in der ersten veröffentlichten Video-Ansprache seit der Rebellion der Söldner-Gruppe vor rund zwei Monaten.