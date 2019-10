Aktuelle Umfrage: AfD verliert nach Anschlag in Halle in der Wählergunst

Der mutmaßliche Täter von Halle hatte am Freitag den Ermittlern zufolge nicht nur die Tat, sondern auch ein antisemitisches und rechtsextremistisches Motiv eingeräumt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm zweifachen Mord sowie Mordversuch in neun Fällen vor bei dem Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie einen Dönerimbiss in der Nähe am Mittwoch.