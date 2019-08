Altmaiers Mittelstandsoffensive: „Reisen hilft gegen verworrene Zustände“

Wenn Peter Altmaier (CDU) am Donnerstagmorgen seine dreitägige Reise zu deutschen Mittelständlern antritt, hat er eine Menge schweres Gepäck dabei. Sein Vorschlag für ein komplettes Soli-Aus – abgeschmettert. Der Bürokratieabbau – in weiter Ferne. Die Konjunktur – hat mächtig zu kämpfen. Als wäre das nicht schon genug, hängt dem Wirtschaftsminister außerdem noch immer seine Industriestrategie aus dem Frühjahr nach, in der er vor allem auf Großkonzerne abzielte. Und in der Altmaier den Eindruck erweckte, China kopieren zu wollen.