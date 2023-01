AMX-10 RC, Bradley, Marder, Patriot Deutschland liefert Marder: Was das „Eisenschwein“ kann

Was bringt es der Ukraine und hilft es?

Während AMX-10 RC auf Straßen und Pisten hochmobil sind, gelten sie auf freiem Feld, zumal im osteuropäischen Schlamm, als einem Kettenfahrzeug unterlegen. Das gilt auch, wenn ein AMX-10 RC auf einen Kampfpanzer wie einen russischen T-72 oder den T-80 treffen sollte. So ist der von Macron nach einer Videoschalte mit Selenskyj gewählte Begriff, Frankreich stelle mit dem AMX-10 RC „leichte Kampfpanzer“ („chars de combat légers“) zur Verfügung, mehr ein politisches Signal als eine technisch korrekte Beschreibung. Dennoch ist die Durchschlagskraft der verbauten Waffen nicht zu unterschätzen. Sie macht den AMX-10 RC in Kombination mit seiner Panzerung zu einem guten Aufklärungsfahrzeug in umkämpften Gebieten.



Mit Material der dpa.



Lesen Sie auch: So groß – oder besser klein – waren die Schäden an den Puma-Panzern wirklich