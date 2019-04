Annegret Kramp-Karrenbauer Der gefährliche Retro-Kurs von AKK

Für diesen Politikstil ist Merkel viel kritisiert worden, ihr wurden unter anderem Beliebigkeit und die Entkernung der CDU vorgeworfen. Allerdings ist die Kanzlerin damit alles in allem gut gefahren. Zwar reichten die Wahlergebnisse der CDU in ihrer Ära zumeist nicht mehr an die Zeiten von Konrad Adenauer und Helmut Kohl heran. Und mit der AfD ist eine neue Partei am rechten Rand entstanden, von der niemand weiß, ob sie auch wieder verschwindet. Aber im Vergleich zur dauersiechenden SPD und vielen um ihre Existenz kämpfenden früheren Volksparteien in Europa stehen die Christdemokraten noch immer ordentlich da.